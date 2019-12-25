В Петербурге задержали педофила, который три года насиловал мальчика

Стражи порядка нашли у него в квартире патроны, револьвер, фотопленку и диктофон.

В июне текущего года в полицию Петербурга поступила информация, что неизвестный преступник насилует несовершеннолетнего мальчика в Приморском районе города. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

В результате проведения широкомасштабных розыскных мероприятий стражи порядка задержали гражданина Украины 1984 года рождения. По версии следствия, он в период с 2012 по 2015 гг. регулярно насиловал несовершеннолетнего. Все происходило в одной из квартир дома на Камышовой улице. Мужчина знал, что мальчик не достиг 18-летия.

Также сотрудники полиции нашли в квартире у подозреваемого патроны, револьвер, фотопленку и диктофон. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

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Фото: Piter.TV