Молодому петербуржцу грозит тюрьма за секс с несовершеннолетней

Юноша вступил в половую связь с девочкой по взаимному согласию.

Утром 5 июля в полицию Петербурга поступил рапорт о половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Как стало известно стражам порядка, еще в марте 2020 года 17-летний парень, находясь в гостях у школьницы 2005 года рождения, вступил с ней в половую связь. Все произошло в одной из квартир дома на улице Летчика Пилютова по взаимному согласию.

Мать девочки от дачи показаний отказалась, заявив, что претензий не имеет. Материал передали в Следственный комитет по Петербургу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что двух молодых петербуржцев отправили в колонию за секс со школьницей.

Фото: Piter.TV