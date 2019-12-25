Двух молодых петербуржцев отправили в колонию за секс со школьницей

Один из них также склонял к употреблению наркотиков таких же юных ребят.

Калининский районный суд Петербурга отправил в колонию двух молодых петербуржцев, обвиненных в целом ряде преступлений. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, на счету у Владимира Казаченко и Вадима Тишкина значатся развратные действия, склонение к употреблению наркотиков и их незаконный сбыт, а также изготовление порнографии.

Как выяснилось, каждый из молодых людей переспал с несовершеннолетней школьницей, не достигшей 16 лет, организовал порнофото- и видеосъемку юной девочки. Кроме того, Казаченко склонил нескольких несовершеннолетних ребят к употреблению наркотиков и сбывал юнцам запрещенные психотропные вещества.

Молодые люди полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. Суд слушал дело в закрытом режиме. Казаченко проведет в колонии строгого режима 4 года, Тишкин – 3,5 года.

Ранее мы рассказывали, что полиция задержала петербуржца после "развратной" переписки в соцсетях.

Фото: Piter.TV