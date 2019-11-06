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Полиция задержала петербуржца после "развратной" переписки в соцсетях
Сегодня, 16:17
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ruzannar

Полиция задержала петербуржца после "развратной" переписки в соцсетях

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Извращенец присылал школьнице интимные фотографии и сообщения.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 13 мая в полицию обратилась женщина 1976 года рождения. Она заявила, что взрослый мужчина отправляет её малолетней дочери 2006 года рождения сообщения интимного характера в соцсети "Вконтакте".

Оперативники вышли на след подозреваемого. Его задержали у д. 4 по ул. Ленской. Интернет-педофилом оказался безработный 1981 года рождения. Извращенец вступил в переписку со школьницей, после чего стал отправлять ей развратные фотографии и сообщения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге задержали педофилов, которые годами насиловали детей.

Фото: Piter.tv

Теги: действия сексуального характера, педофил спб, совращение малолетней
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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