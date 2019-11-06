Полиция задержала петербуржца после "развратной" переписки в соцсетях

Извращенец присылал школьнице интимные фотографии и сообщения.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 13 мая в полицию обратилась женщина 1976 года рождения. Она заявила, что взрослый мужчина отправляет её малолетней дочери 2006 года рождения сообщения интимного характера в соцсети "Вконтакте".

Оперативники вышли на след подозреваемого. Его задержали у д. 4 по ул. Ленской. Интернет-педофилом оказался безработный 1981 года рождения. Извращенец вступил в переписку со школьницей, после чего стал отправлять ей развратные фотографии и сообщения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге задержали педофилов, которые годами насиловали детей.

Фото: Piter.tv