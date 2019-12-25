В Петербурге задержали педофилов, которые годами насиловали детей

Преступники записывали видеоматериалы порнографического характера с участием жертв.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, полиция Петербурга задержала двух педофилов. Ещё в октябре 2019 в полицию поступила оперативная информация о том, что неизвестный совершает насильственные действия сексуального характера в отношении мальчиков на территории Красносельского и Кировского районов.

Оперативникам удалось выйти на след педофила: им оказался мужчина 1961 года рождения, работающий на научно-исследовательском судне. По роду своей деятельности он редко бывал на территории России.

Спустя несколько месяцев, в мае этого года, в полицию поступило новое известие о том, что подозреваемый готовит очередное преступление. Ориентировка была направлена в одну из квартир д. 8 по ул.Тамбасова.

30 мая оперативники задержали педофила, с которым находились два школьника 6 и 8 классов. Установлено, что преступник в данной квартире, а также в других местах на территории города (пока неустановленных) с 2015 года систематически насиловал этих детей.

В ходе дальнейшего следствия был задержан второй педофил. Им оказался 55-летний охранник автостоянки. С 2014 года на съемной квартире в д. 94 по ул. Лёни Голикова (и в других местах, которые устанавливаются) он насиловал школьников. Среди его жертв оказался мальчик, преступления над которым совершал предыдущий задержанный.

У педофилов изъяты блокноты с записями, а также флэшки с видеоматериалами порнографического характера с участием пострадавших детей. Возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщили, что педофил, затащивший в лес школьницу из Луги, окажется на скамье подсудимых.

Фото: Piter.tv