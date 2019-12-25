Педофил, затащивший в лес школьницу из Луги, окажется на скамье подсудимых

Уголовное дело передано в соотвествующие органы.

Расследование уголовного дела о похищении шестиклассницы в Луге завершилось. Материалы переданы в суд. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета в среду, 13 мая.

Преступление произошло утром 30 сентября 2019 года на Молодёжной улице. Согласно материалам дела, 20-летний похититель пытался утащить в лес 11-летнего ребенка, угрожая ножом. Девочка смогла вырваться и вовремя позвонить родителям.

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Фото: Piter.TV