Появились подробности дела о педофилах, насиловавших петербургских мальчиков

Мужчины также снимали порнографию с участием несовершеннолетних. Почти все пострадавшие дети – воспитанники детских домов.

Накануне в Петербурге задержали 59-летнего сотрудника исследовательского судна и 54-летнего охранника парковки. Их подозревают в растлении маленьких мальчиков и съемке этих "развлечений" на видео. Появились подробности данного дела. Об этом сообщили "Невские Новости".

В октябре прошлого года в полицию поступила информация о том, что неизвестный совершает насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних мальчиков к Кировском и Красносельском районах Петербурга. В мае полиции удалось задержать подозреваемых. Ими оказались 59-летний сотрудник исследовательского судна и 54-летний охранник парковки. Первого при этом задержали в присутствии двух мальчиков – из 8 и 6 класса. На второго мужчину указал мальчик, он сам рассказал о связи с 54-летним охранником. Мужчина изобличен в том, что с 2014 года в съемной квартире встречался с несовершеннолетними с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей.

Во время обысков полицией были изъяты нетбук, телефон, постельное белье, планшет, тетради и блокноты, диски, фотоальбомы, флешки с фото- и видеоматериалами порнографического характера, в том числе с участием задержанного и потерпевших.

Почти все пострадавшие дети – воспитанники детских домов.

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Фото: Piter.TV