Суд Петербурга вернул полиции дело о торговле бараниной в Большой Каменке

Материалы возвращены для устранения недостатков.

Мировой судья судебного участка №175 Петербурга вернул полиции дело в отношении Физули Казымова и Бадраддина Алиева. Полиция обвиняла их в совершении правонарушения по ч.1 ст.14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Дело происходило в Большой Каменке. Во вторник, 20 июля, в 15:00 Алиев, не имея регистрации, продал 2,5 кг баранины по 300 рублей за кг. Ранее Казымов продал 3 кг мяса по той же цене.

Судья пришел к выводу, что в материалах недостаточно доказательств того, что мужчины незаконно продавали баранину: не было ни документов, ни показаний. Правоохранители приложили к материалам фототаблицу, но сделали они это после составления протоколов.

Полиция стала больше уделять внимание торговцам бараниной после случая, который произошел после Курбан-байрама в Большой Каменке. Местные жители увидели свалку из бараньих шкур, копыт, головы и потрохов. Петербуржцы предположили, что свалку создали продавцы мяса из Средней Азии, которые в Большой Каменке разводят овец.

Ранее мы писали, что суд Петербурга признал сооснователя "Двух палочек" банкротом.

Фото: Piter.tv