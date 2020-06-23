Суд Петербурга признал сооснователя "Двух палочек" банкротом

Задолженность превышает более 1 млрд рублей.

Арбитражный суд Петербурга и области признал сооснователя ресторанной группы Food Retail Group (в нее входят рестораны "Две палочки" и "Марчеллис") Евгения Кадомского банкротом. Кредиторы требуют от бизнесмена более 1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте суда.

В январе этого года ООО "Серпуховская" (ранее у бизнесмена была доля в компании) подала заявление о банкротстве предпринимателя. Через суд организация потребовала с Кадомского 830 млн рублей. Также включить их в реестр требований кредиторов попросили банк "Интеркоммерц" (более 1 млрд рублей) и налоговая (150 тыс. рублей). Суд решил признать Кадомского банкротом.

Ввести в отношении Кадомского Евгения Дмитриевича процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев до 20 января 2022 года. пресс-служба Арбитражного суда Петербурга и области

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