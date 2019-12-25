Петербургский суд оштрафовал управляющего ресторана "Delmar" за нарушение антиковидных мер

Ресторан располагается на Садовой улице.

Куйбышевский районный суд Петербурга прекратил уголовного дело в отношении управляющего ресторана "Delmar" Дмитрия Шульжицкого. Он обвинялся в совершении преступления по ч.1 ст.238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В ходе проверок выяснилось, что в залах ресторана не обеззараживается воздух, согласно стандарту. В уборных ни для персонала, ни для посетителей не было дозаторов с антисептиками. В производственных помещениях заведения не проводилась своевременная уборка. Также управляющий не обеспечил персонал запасом масок, перчаток и гардеробом для хранения верхней одежды.

Более того, 10 января сотрудники Роспотребнадзора обнаружили, что ресторан работает после 23 часов. После чего было принято решение о закрытии заведения. Однако ресторан всё равно продолжал свою работу.

Позже следователь ходатайствовал о прекращении уголовного дела, попросив назначить Шульжицкому штраф. Поскольку он ранее не судим, признал свою вину и перечислил 20 тысяч рублей в общественное движение "Объединение потребителей России".

Ранее мы писали, что ресторан "Большая кухня" в "Галерее" временно закрыли из-за несоблюдения "ковидных" мер.

Фото: pexels.com