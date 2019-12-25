Ресторан "Большая кухня" в "Галерее" временно закрыли из-за несоблюдения "ковидных" мер

В четверг, 1 июля, сотрудники регионального управления Роспотребнадзора приостановили работу ресторана "Большая кухня" в торгово-развлекательном центре "Галерея" на Лиговском проспекте, передает пресс-служба ведомства. Администрация ресторана не следила за соблюдением противоэпидемических мер.
Эксперты при проверке обнаружили угрозу распространения коронавируса среди посетителей и сотрудников заведения. Так, у персонала не измерялась температура, а антисептическая обработка не проводилась вовсе. Также ресторан грубо нарушал санитарные нормы.
Материалы были направлены в Смольнинский районный суд, а работа заведения прекращена на основании протокола о временном запрете деятельности.
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Фото: Piter.tv
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