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Ресторан "Большая кухня" в "Галерее" временно закрыли из-за несоблюдения "ковидных" мер
Сегодня, 12:56
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Ресторан "Большая кухня" в "Галерее" временно закрыли из-за несоблюдения "ковидных" мер

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В ресторане обнаружили угрозу распространения коронавируса.

В четверг, 1 июля, сотрудники регионального управления Роспотребнадзора приостановили работу ресторана "Большая кухня" в торгово-развлекательном центре "Галерея" на Лиговском проспекте, передает пресс-служба ведомства. Администрация ресторана не следила за соблюдением противоэпидемических мер.

Эксперты при проверке обнаружили угрозу распространения коронавируса среди посетителей и сотрудников заведения. Так, у персонала не измерялась температура, а антисептическая обработка не проводилась вовсе. Также ресторан грубо нарушал санитарные нормы.

Материалы были направлены в Смольнинский районный суд, а работа заведения прекращена на основании протокола о временном запрете деятельности.

Ранее мы писали, что Петербург лидирует по суточной смертности от коронавируса в России.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, петербург
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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