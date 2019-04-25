Суд Петербурга прокомментировал ситуацию со штрафом Мадонне в $1 млн

Как оказалось, у певицы нет штрафа.

В минувший вторник, 21 июля, Мадонна рассказала о штрафе в миллион долларов из-за концерта в Петербурге. После суд Северной столицы оперативно разъяснил соответствующую ситуацию.

Как оказалось, у певицы нет штрафа. Дело в том, что после концерта американкой певицы в суд Петербурга обратилось девять истцов. Они требовали возместить им моральный вред в 333 млн рублей от выступления Мадонны. Напомним, что "камнем преткновения" стала речь Мадонны о представителях ЛГБТ.

В итоге суд отказал в удовлетворении соответствующего иска. Отмечается, что представители певицы не участвовали в судебном разбирательстве, поэтому знать о "штрафе" она никак не может.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург вошел в тройку популярных направлений для отдыха в России.

Фото:мадонна/вк