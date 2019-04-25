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Суд Петербурга прокомментировал ситуацию со штрафом Мадонне в $1 млн
Сегодня, 9:50
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IRINA_CHALKINA

Суд Петербурга прокомментировал ситуацию со штрафом Мадонне в $1 млн

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Как оказалось, у певицы нет штрафа.

В минувший вторник, 21 июля, Мадонна рассказала о штрафе в миллион долларов из-за концерта в Петербурге. После суд Северной столицы оперативно разъяснил соответствующую ситуацию. 

Как оказалось, у певицы нет штрафа. Дело в том, что после концерта американкой певицы в суд Петербурга обратилось девять истцов. Они требовали возместить им моральный вред в 333 млн рублей от выступления Мадонны. Напомним, что "камнем преткновения" стала речь Мадонны о представителях ЛГБТ.

В итоге суд отказал в удовлетворении соответствующего иска. Отмечается, что представители певицы не участвовали в судебном разбирательстве, поэтому знать о "штрафе" она никак не может. 

Ранее мы сообщали о том, что Петербург вошел в тройку популярных направлений для отдыха в России.

Фото:мадонна/вк

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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