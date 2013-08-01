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В Петербурге оштрафовали на миллион долларов американскую певицу Мадонну
Сегодня, 13:21
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге оштрафовали на миллион долларов американскую певицу Мадонну

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Эту речь певица произнесла 8 лет назад.

Во вторник, 21 июля, стало известно, что у американской певицы Мадонны в Петербурге многомиллионный штраф. Об этом она рассказала в своём Instagram-аккаунте. 

Как оказалось, певицу оштрафовали за высказывание о ЛГБТ во время концерта, который был 8 лет назад.

Я произнесла эту речь на концерте в Санкт-Петербурге 8 лет назад. Правительство оштрафовало меня на 1 миллион долларов за поддержку ЛГБТ. Я его так и не оплатила

Отметим, что певица не предоставила никаких документов, которые бы подтверждали наличие штрафа в Северной столице. Напомним, что согласно закону о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних Мадонне как частному лицу грозил штраф в 5 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что Децл зарабатывал на продаже автографов сына Газманова в Чечне.

Фото:madonna/instagram

Теги: madonna, концерт мадонны в петербурге, мадонну оштрафовали
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Культура, Музыка,

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