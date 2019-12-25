Мадонна описала идеального мужчину для секса и рассказала о мастурбации на сцене

Признания звезды вошли в документальный фильм Madame X.

Американская певица Мадонна описала идеального мужчину для секса, а также порассуждала о мастурбации на сцене. Ее признания вошли в документальный фильм Madame X, пишет The Sun.

В фильме звезда заявила, что предпочитает мужчин, которые "трахают ее, а затем сваливают". Также в откровенной беседе с афроамериканским комиком Дэйвом Шаппеллом Мадонна призналась, что регулярно мастурбирует на сцене.

Я этим прославилась. Ты известен тем, что куришь на сцене, а я известна тем, что на ней мастурбирую. Отметила певица

Мадонна впервые изобразила мастурбацию на концерте в рамках тура Blond Ambition в 1990 году. После выступления за это ее задержали в Торонто.

Документальный фильм Madame X вышел в США 8 октября. Он посвящен одноименному мировому турне Мадонны, который прошел с сентября 2019-го по март 2020 года.

Ранее актер Певцов предложил сажать в тюрьму рэперов за "гадость, тьму и бесовщину".

Фото: Instagram / madonna