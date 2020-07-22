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15-летний сын Мадонны позировал перед камерой в шелковом платье

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Пост певицы набрал 118 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.

Приемный сын американской певицы Мадонны и британского кинорежиссера и сценариста Гая Ричи Дэвид Банда попозировал в женском наряде. Ролик в своем Instagram опубликовала Мадонна.

На видео 15-летний юноша ходит по квартире в шелковом платье цвета слоновой кости бренда Mae Couture. Также на нем были белые кеды, очки, браслет и кольца.

Пост певицы набрал 118 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.

Ранее Кадыров пообещал уйти с поста главы Чечни, если его сын проиграет в бою.

Видео: Instagram/madonna

Теги: мадонна, приемный сын
Категории: Тема дня, Мировые новости, Лента новостей,

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