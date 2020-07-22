15-летний сын Мадонны позировал перед камерой в шелковом платье

Приемный сын американской певицы Мадонны и британского кинорежиссера и сценариста Гая Ричи Дэвид Банда попозировал в женском наряде. Ролик в своем Instagram опубликовала Мадонна.
На видео 15-летний юноша ходит по квартире в шелковом платье цвета слоновой кости бренда Mae Couture. Также на нем были белые кеды, очки, браслет и кольца.
Пост певицы набрал 118 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.
Ранее Кадыров пообещал уйти с поста главы Чечни, если его сын проиграет в бою.
Видео: Instagram/madonna
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