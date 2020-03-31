Кадыров пообещал уйти с поста главы Чечни, если его сын проиграет в бою

Он припомнил, что тот когда-то назвал его наследника "мешком".

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов покинуть пост президента республики, если его сын Адам проиграет бой блогеру Тумсо Абдурахманову. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Напомним, блогер неоднократно выступал с критикой властей Чечни. Сам он проживает за границей. Приглашение на бой прозвучало от главы республики во время прямого эфира в Instagram. Также он припомнил Абдурахманову, что тот когда-то назвал его сына "мешком".

Один блогер недоволен моим сыном. Адам, он называет тебя мешком, брось ему вызов! Но если Тумсо победит, то я уйду с поста главы республики. Если тебя победит тот, кто называет мешком, то я напишу заявление об уходе. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Блогер записал видеоответ Кадырову, где заявил, что его семье стоит сначала "сразиться со своим лишним весом" и ответить на критику в свой адрес.

Напомним, 13-летний сын Кадырова Адам в апреле одержал победу в бою с Асланом Биттировым. Поединок был остановлен судьей во втором раунде. Победа была одержана техническим нокаутом, что вскоре вызвало бурную реакцию пользователей социальных сетей.

Ранее родня оскорбившего Кадырова подростка извинилась за его слова.

Видео: Youtube/ABU-SADDAM SHISHANI