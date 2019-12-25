Суд Петербурга отправил в колонию основателя ГК "Единые решения" Владимира Артеева

Артеев получил четыре года колонии.

Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновным основателя группы компаний "Единые решения" Владимира Артеева и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в исправительной колонии общего режима. Об этом во вторник, 29 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Более того, суд удовлетворил иск городского правительства на 400 930 688, 31 рублей. Еще 20 178 000 рублей предприниматель обязан возместить Тамбовской области.

Ранее Артеев признал вину в хищении как минимум 459 миллионов рублей при строительстве социальных объектов. Об этом он заявил на заседании в зале суда. Подсудимый оказывал содействие следствию и назвал имена трёх сообщников. С Владимиром Артеевым заключили досудебное соглашение. Заседание перенесли на 28 июня для подготовки к прениям.

По версии следствия, с 2013 года Артеев похищал выделенные по госконтрактам авансы через подконтрольные ему компании. При этом не один из девяти социальных объектов не был достроен.

Недавно Piter.tv писал, что суд Петербурга продлил арест депутату ЗакСа Роману Ковалю.

Фото: Piter.tv