В Петербурге основатель ГК "Единые решения" сознался в хищении 460 миллионов

С 2013 года Артеев похищал выделенные по госконтрактам авансы через подконтрольные ему компании.

Основатель группы компаний "Единые решения" Владимир Артеев признал вину в хищении как минимум 459 миллионов рублей при строительстве социальных объектов. Об этом он заявил на заседании в зале суда.

Подсудимый оказывал содействие следствию и назвал имена трёх сообщников. С Владимиром Артеевым заключили досудебное соглашение. Заседание перенесли на 28 июня для подготовки к прениям.

По версии следствия, с 2013 года Артеев похищал выделенные по госконтрактам авансы через подконтрольные ему компании. При этом не один из девяти социальных объектов не был достроен.

В мае стало известно, что лжеблаготворитель предстанет перед судом за многомиллионное хищение пожертвований.

Фото: Piter.tv