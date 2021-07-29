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Суд Петербурга продлил арест депутату ЗакСа Роману Ковалю
Сегодня, 20:29
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Суд Петербурга продлил арест депутату ЗакСа Роману Ковалю

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Срок меры – 29.07.2021.

Приморский районный суд Петербурга продлил арест депутату Законодательного собрания города Роману Ковалю до 29 июля этого года. Об этом во вторник, 29 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. 

Срок меры Ковалю истекал 29 июня. Однако следователь объяснил, что для окончания предварительного расследования необходимо ознакомить стороны с делом, направить уголовное дело прокурору и в суд. 

Коваль просил изменить меру на более мягкую,

– говорится в сообщении.

Напомним, в конце июля прошлого года депутат сам пришел к стражам порядка с повинной. Он заявил, что совершал преступные действия с группой лиц по предварительному сговору. Депутат раскаивается в содеянном, готов оказать полное содействие следствию и возместить ущерб.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело "Получение взятки в особо крупном размере". Его обвиняют в получении взятки на сумму более 15 млн рублей. Также задержан помощник Коваля Андрей Гришин, которого обвинили в посредничестве.

Ранее мы писали, что петербургский суд отправил депутата Максима Резника под домашний арест. 

Фото: assembly.spb.ru

Теги: арест, роман коваль, суд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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