В Петербурге на три месяца продлили арест депутату ЗакСа Роману Ковалю

Его обвиняют в получении взятки на сумму более 15 млн рублей.

Приморский районный суд Петербурга продлил арест депутату Законодательного собрания Роману Ковалю. Задержанный пробудет в СИЗО до 29 марта 2021 года. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

В конце июля депутат сам пришел к стражам порядка с повинной. Он заявил, что совершал преступные действия с группой лиц по предварительному сговору. Депутат раскаивается в содеянном, готов оказать полное содействие следствию и возместить ущерб.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело "Получение взятки в особо крупном размере". Также задержан помощник Коваля Андрей Гришин, которого обвинили в посредничестве.

Коваль являлся депутатом Законодательного собрания с 2018 по 2020 гг. В этот период времени он получил от предпринимателя лично, а также при посредничестве Гришина, взятку в виде денег и автомобиля на сумму более 15 млн рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге возбудили дело против сотрудника УФСИН, потребовавшего взятку от осужденного.

Фото: Piter.TV