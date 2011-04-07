Суд Петербурга назначил заседание по иску мужчины, который оспаривает свою мобилизацию

Заседание пройдет 17 октября.

Фрунзенский суд Петербурга назначил судебное заседание по иску Даниила Бакалинского, который планирует оспорить решение призывной комиссии по мобилизации. Об этом в понедельник, 3 октября, пишет объединенная пресс-служба судов города.

Заседание пройдет 17 октября. В пресс-службе уточнили, что "В применении мер предварительной защиты истцу отказано, так как решение о мобилизации является обязательным к исполнению и данной меры в виде приостановления мобилизации граждан нормами КАС РФ не предусмотрено".

Напомним, что исцом выступил житель Фрунзенского района. Как указано в заявлении, он получил повестку об уточнении документов воинского учета. По прибытии в военкомат 22 сентября ему вручили повестку о мобилизации, в которой указано что ему необходимо снова явиться в учреждение в 16:00 того же дня для отправки к месту прохождения службы.

Мужчина отметил, что предварительно его не осмотрели медики. Также не были проверены и учтены основания для отсрочки или освобождения мобилизованного от призыва. Истец подал заявление о замене призыва на альтернативную гражданскую службу и подчеркнул, что военная служба не соответствует его мировоззрению.

Ранее в Петербурге зарегистрировали второй иск о незаконности мобилизации. Истцу 48 лет, он уже находится в военной части.

Фото: Piter.tv