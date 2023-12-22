Суд ООН начал слушания по иску ЮАР против Израиля

Делегация из Израиля будет заслушана судьями завтра.

Международный суд Всемирной организации в Гааге в четверг начал слушания по иску ЮАР против Израиля в связи с предполагаемыми нарушениями Конвенции о геноциде в секторе Газа. Слушания в инстанции будут проводиться в период с 11 по 12 января

Газа стала местом смерти и отчаяния слушание дела о геноциде Израиля в Международном суде в Гааге по заявлению ЮАР

В четверг, 11 января, на заседании во Дворце мира выступит южноафриканская делегация. Речь идет о более чем 20 иностранных представителях. Возглавляет процессию министр юстиции и исправительных учреждений ЮАР Рональд Ламола. Дополнительно на слушаниях будет представлена судебная коллегия, состоящая из 15 судей. На мероприятии журналисты заметили делегацию еврейского государства. Слово Израилю будет предоставлено 12 января.

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