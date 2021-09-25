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Суд Канады освободил из-под домашнего ареста финдиректора Huawei Ваньчжоу

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Она частично признала вину в сокрытии фактов нарушения антииранских санкций.

Суд Канады освободил из-под домашнего ареста финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу. Ее обращение транслировал телевизионный канал Global News. 

Ваньчжоу частично признала вину в сокрытии фактов нарушения санкций против Ирана. Кроме того, ее освобождению поспособствовали длительные переговоры китайских и американских дипломатов. Ранее США требовали экстрадиции Ваньчжоу, однако, ее перевели под домашний арест с залогом в десять миллионов долларов. 

Сейчас все обвинения с нее сняты. После освобождения женщина отправилась в Китай.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на промышленных предприятиях республики работают сотрудники, которые являются шпионами Запада.

Видео: YouTube / Global News
 

Теги: huawei, домашний арест, канада, мэн ваньчжоу
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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