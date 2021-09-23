Лукашенко заявил о западных шпионах на промышленных предприятиях Белоруссии

Глава Белоруссии сообщил,что некоторые информаторы уже задержаны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на промышленных предприятиях республики работают сотрудники, которые являются шпионами Запада. Об этом он сказал в ходе переговоров с главой министерства промышленности Петром Пархомчиком.

По словам белорусского лидера, руководство данных предприятий обязано тщательно наблюдать за настроениями и деятельностью своих работников.

У меня есть информация, что мерзавцев несколько там еще кое-где осталось, и они ставят перед собой цель проинформировать коллективный Запад о том, как Пархомчик с [Юрием] Назаровым [заместитель премьер-министра Белоруссии] пытаются обойти санкции. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Он подчеркнул, что несколько таких шпионов уже были задержаны. По словам Лукашенко, все выявленные информаторы получат тюремные сроки.

Ранее белорусский суд отправил гражданку РФ Ирину Викхольм в колонию за твит о Лукашенко. В мае текущего года она была помещена в Белоруссии под арест. На женщину завели дело после сообщения в Twitter, в котором россиянка опубликовала фотографию Лукашенко и "клеветнические сведения о совершении им акта терроризма и авиапиратства", касаемого инцидента с самолетом Ryanair, после которого был задержан один из основателей запрещенного на территории республики Telegram-канала Nexta.

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