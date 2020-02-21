Суда ожидают остальные члены российского экипажа.

Суд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы. Их обвиняют в организации незаконной миграции. Об этом "Интерфаксу" заявил вице-президент подразделения Международного комитета защиты прав человека от РФ. Иван Мельников заявил, что Александр Илларионов и Андрей Журавлев получили 395 лет тюрьмы.

Аналогичный приговор в конце января суд вынес в отношении Антона Каррамова и Платона Давыдова. Семьи обвиняемых собирают средства на адвокатов. В случае пересмотра решения фигуранты могут провести в заключении не более 20 лет.

На данный момент решения суда ожидают еще десять членов российского экипажа.

Ранее Греция захотела улучшить отношения с Россией.

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