Об этом заявил глава местного МИДа.

Греция захотела улучшить отношения с Россией. Глава МИД Никос Дендиас считает, что страна не несет ответственности за проблемы в отношениях. Однако дипломаты надеются на их восстановление. Об этом специалист заявил в интервью местному общественному телевидению ERT.

Я думаю, что были очень большие усилия во время моего визита в Москву прокомментировал чиновник

Спикер напомнил, что его беседа с Сергеем Лавровым продлилась более пяти часов. Однако ситуация стала шаткой из-за вопроса с делом Александра Винника. Проблемы не смогут сломить Грецию и Россию, так как государства имеют историческую глубину и общность единоверцев.

Ранее Piter.tv писал о том, что Греция и Северная Македония начали получать газ по "Турецкому потоку".

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