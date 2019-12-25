  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Греция захотела улучшить отношения с Россией
Сегодня, 13:09
23
lesjasap

Греция захотела улучшить отношения с Россией

0 0

Об этом заявил глава местного МИДа.

Греция захотела улучшить отношения с Россией. Глава МИД Никос Дендиас считает, что страна не несет ответственности за проблемы в отношениях. Однако дипломаты надеются на их восстановление. Об этом специалист заявил в интервью местному общественному телевидению ERT.

Я думаю, что были очень большие усилия во время моего визита в Москву

прокомментировал чиновник 

Спикер напомнил, что его беседа с Сергеем Лавровым продлилась более пяти часов. Однако ситуация стала шаткой из-за вопроса с делом Александра Винника. Проблемы не смогут сломить Грецию и Россию, так как государства имеют историческую глубину и общность единоверцев.

Ранее Piter.tv писал о том, что Греция и Северная Македония начали получать газ по "Турецкому потоку".

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: греция, мид, никос дендиас
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии