Греция и Северная Македония начали получать газ по "Турецкому потоку"

С 1 января поставки газа начались в Болгарию.

Греция и Северная Македония начали получать российский газ по трубопроводу "Турецкий поток". Об этом сообщил глава "Булгартрансгаза" Владимир Малинов. Для поставок топлива используется новая точка "Странджа 2", которая находится на границе с Турцией.

С 1 января поставки газа начались в Болгарию. В связи с этим мощности ранее используемого Трансбалканского газопровода не задействованы. Предполагается, что это позволит Софии сэкономить порядка 40 миллионов евро.

При этом, болгарские власти могут при необходимости могут начать использовать потенциал старого газопровода.

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