Subway сменила название в России на Subjoy

Сеть ресторанов быстрого питания рассказала о причинах ребрендинга.

Сеть ресторанов быстрого обслуживания Subway провела глобальный ребрендинг на российской территории и сменила название на Subjoy. Подобные изменения затронут 140 заведений по всей стране. Соответствюущее заявление сделали сотрудники пресс-службы компании. Айдентика сменится в точках питания в течение следующего месяца, а вывески будут изменены в период до 30 сентября. Эксперты уточнили, что иностранное слово joy в названии нового бренда Subjoy должно ассоциироваться у потребителей с удовольствием, радостью и эмоциями, которые каждый из них получает от еды, которую готовят в компании. Сотрудники пресс-службы уточнили, что продаваемый сэндвич со свежими овощами и кастомизированной начинкой является "хорошей идеей в любой ситуации".

У бренда поменяется позиционирование, название, логотип и визуальная идентичность. Рестораны, ранее работавшие под управлением ООО "Сабвэй раша сервис компани", меняют название и продолжат работу под новым брендом Subjoy. Ребрендинг пройдет в несколько волн и затронет 140 точек по всей России. официальное сообщение пресс-службы сети

Напомним, что в июне 2024 года международный франчайзор (компания Subway international B.V.) объявила российским франчайзи из сети ресторанов Subway о прекращении поддержки торговой марки Subway на территории России, а также о предстоящем расторжении договоров коммерческой концессии.

Умер соучредитель сети ресторанов Subway Питер Бак.

Фото: Subjoy