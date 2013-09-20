Умер соучредитель сети ресторанов Subway Питер Бак

Бизнесмену было 90 лет.

Умер соучредитель американской сети ресторанов Subway Питер Бак. ОБ этом в официальном аккаунте рассказали представители компании. Известно, что предпринимателю было 90 лет. Коллеги не стали уточнять причину смерти бизнесмена.

Добросердечный физик и филантроп доктор Бак оказал долгосрочное влияние, оставив после себя дух упорной работы и преданности делу в каждой из почти 40 000 точек сети. Его наследие живет в Subway - бренде, над созданием которого он усердно работал. пресс-служба Subway

Напомним, что 1965 году Питер Бак одолжил тысячу долларов будущему основателю сети Subway Фреду ДеЛюка. На тот момент предпринимателю было 17 лет. на полученные денежные средства де Люка открыл свою первую торговую точку, в которой продавал сэндвичи. Этим занятием он планировал заработать себе деньги на поступление и учебу в колледже. В 1968 году сеть ресторанов получила современное название Subway. Еще спустя 10 лет она насчитывала 100 точек быстрого питания. Сейчас Subway имеет свыше 40 000 ресторанов в 112 странах мира.

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Фото: Telegram / РИА Новости

