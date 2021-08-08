Субботний ливень принес в Петербург треть месячной нормы осадков

"Водоканал" отчитался, что держал под контролем уязвимые для подтоплений улицы.

Субботний ливень, который утих только к утру 8 августа, принес в Петербург треть месячной нормы осадков. Об итогах работы в сильные дожди рассказали в пресс-службе "Водоканала" в воскресенье.

Максимальная интенсивность дождя, отмечают на предприятии зафиксирована в Пушкинском районе - там за сутки выпало 27 мм осадков.

В круглосуточном режиме работали 34 аварийные бригады, которые выезжали на заявки о засорах ливневой канализации, устраняли нарушения и объезжали адреса – всего за сутки поступило 65 обращений.

Особое внимание было уделено Парашютной улице, которая ушла под воду во время прошлого ливня. Там был поставлен в работу насос мощностью 650 кубометров воды в час, который понижал уровень сточных вод в коллекторе, снижая нагрузку на канализационную сеть.

Причиной скопления воды в ливни на этой улице в "Водоканале" называют покрытие жилых массивов асфальтом, кровлями и другими поверхностями с низкой проницаемостью, что обеспечивает высокую нагрузку на существующие канализационные сети. Из-за естественного рельефа местности на Парашютную поступает весь объем дождевых стоков с прилегающих территорий. Проблему подтоплений также усугубляет попадание бытового мусора в дождеприемные отверстия.

В общем Северная столица перевыполнила месячную норму по осадкам уже за первую неделю августа. Первая неделя последнего летнего месяца принесла в город 99 мм небесной влаги, что составляет 122% от месячной нормы августа.

Фото: Piter.tv

Видео: пресс-служба "Водоканала"