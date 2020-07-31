Петербург перевыполнил месячную норму по осадкам за неделю

Самый дождливый август Северная столица пережила в 1869 году.

Северная столица перевыполнила месячную норму по осадкам за первую неделю августа. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал синоптик, ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Эксперт отметил, что первая неделя последнего летнего месяца принесла в город 99 мм небесной влаги, что составляет 122% от месячной нормы августа. Для сравнения, норма для периода 1961-1990 гг. составляла 81 мм осадков. Самый дождливый август Северная столица пережила в 1869 году, добавил синоптик. Тогда на город выпало 197 мм осадков, а ближе всего к рекорду был август 2016 года, который принес 189 мм осадков.

Петербургская погода в наступившее воскресенье будет находиться под влиянием теплого сектора атлантического циклона, ранее сообщал синоптик. В ближайшие три дня дождей в городе не ожидается.

В начале августа "Водоканал" указывал, что за сутки в Петербурге выпало более половины среднемесячной нормы осадков. В Петродворцовом районе за сутки выпало более 88 мм осадков, в Приморском районе – 70 мм осадков за сутки, из-за чего коллекторы переполнились.

Фото: Piter.tv