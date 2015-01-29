Петербург в воскресенье отдохнет от сильных дождей

Преимущественно осадков не ожидается в ближайшие три дня.

Петербургская погода в наступившее воскресенье будет находиться под влиянием теплого сектора атлантического циклона. Об этом 8 августа на своей странице в Facebook написал главный специалист центра "Фобос", синоптик Михаил Леус.

Эксперт написал, что погода ожидается облачная с прояснениями. При таком варианте в городе только местами пройдут небольшие дожди (как и сообщалось ранее), а солнце сможет лучше прогреть воздушные массы, возвращая показания термометров в рамки климата.

Температура воздуха в городе составит +22…+24 градуса, по Ленобласти – +20…+25 градусов, заявил синоптик. Ветер юго-западный, его скорость – 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

Преимущественно осадков в городе не ожидается в ближайшие три дня, написал синоптик. Термометры покажут +23…+25 градусов.

В начале этой недели мы показывали, как в небе над Петербургом внимательные горожане разглядели необычное облако, напоминающее лебедя.

Фото: Piter.tv