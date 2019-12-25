В небе над Петербургом "пролетел" облачный лебедь

Рано утром в небе над Петербургом внимательные горожане разглядели необычное облако, напоминающее лебедя. Фотографиями и видео очевидцы поделились в социальных сетях в понедельник, 2 августа.
В комментариях петербуржцы поблагодарили автора публикации за пост и отметили, что облако выглядит очень красиво.
Последние дни погода радует горожан целым списком красивых природных явлений: ночные грозы, алые закаты, форменные облака.
Ранее мы писали, что петербуржцы запечатлели на закате профиль Петра I.
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