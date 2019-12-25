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В небе над Петербургом "пролетел" облачный лебедь
Сегодня, 9:08
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В небе над Петербургом "пролетел" облачный лебедь

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Фото и видео поделились очевидцы в соцсетях.

Рано утром в небе над Петербургом внимательные горожане разглядели необычное облако, напоминающее лебедя. Фотографиями и видео очевидцы поделились в социальных сетях в понедельник, 2 августа.

В комментариях петербуржцы поблагодарили автора публикации за пост и отметили, что облако выглядит очень красиво. 

Последние дни погода радует горожан целым списком красивых природных явлений: ночные грозы, алые закаты, форменные облака. 

Ранее мы писали, что петербуржцы запечатлели на закате профиль Петра I.

Теги: облака, облачный лебедь, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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