В небе над Петербургом "пролетел" облачный лебедь

Фото и видео поделились очевидцы в соцсетях.

Рано утром в небе над Петербургом внимательные горожане разглядели необычное облако, напоминающее лебедя. Фотографиями и видео очевидцы поделились в социальных сетях в понедельник, 2 августа.

В комментариях петербуржцы поблагодарили автора публикации за пост и отметили, что облако выглядит очень красиво.

Последние дни погода радует горожан целым списком красивых природных явлений: ночные грозы, алые закаты, форменные облака.

Ранее мы писали, что петербуржцы запечатлели на закате профиль Петра I.