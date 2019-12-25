Петербуржцы запечатлели на закате профиль Петра I

Другим облако напомнило пирата, Микки Мауса, щенка или ангела.

Вечером 22 июня петербуржцы запечатлели на фото очень красивый закат. Одно из облаков закрыло опускающееся за горизонт солнце. В результате получилась фигура, которая напомнила некоторым горожанам профиль основателя Северной столицы Петра I.

"Похоже на Петра I", - написал автор одного из опубликованный фото.

"Петр на коне ушел за горизонт", - подтвердил еще один комментатор.

"Очень напоминает профиль Петра", - отметил третий.

При этом мнение петербуржцев о том, что именно просматривается в закатном небе, разделилось. Другие увидели в облаке образ пирата, кому-то оно напомнило персонажа из мультфильма Микки Мауса, еще одни увидели щенка, который сидит мордашкой вправо, или ангела с крыльями.

Ранее мы писали, что жара до +34 градусов ожидается в Петербурге в среду.

Фото: подписчики группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб "ВКонтакте"