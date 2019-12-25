Жара до +34 градусов ожидается в Петербурге в среду

В среду, 22 июня, в Петербурге ожидается облачная с переменами погода. Ночью и в конце дня в городе могут пройти кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Температура воздуха предстоящей ночью поднимется до +23…+25 градусов. Днем воздух в Северной столице прогреется до +32…+34. На побережье Финского залива будет немного прохладнее – до +30 градусов.
Ветер подует с юга, юго-запада умеренный. При грозе порывистый. Атмосферное давление будет мало меняться.
Ранее синоптик рассказал, когда в Петербурге станет прохладнее.
Фото: pixabay.com
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