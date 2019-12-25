Синоптик рассказал, когда в Петербурге станет прохладнее

По словам специалиста, жара не собирается отступать в ближайшие дни.

В Петербурге уже несколько дней подряд держится аномально жаркая погода, и в ближайшие дни жара не собирается отступать. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Сегодня в Петербурге в четвертый день подряд будет обновлен температурный рекорд. Ожидается, что столбики термометров поднимутся до +35 градусов. Предыдущий рекорд этого дня был установлен в 1917 году, когда воздух прогрелся до +32,5 градусов.

По словам Колесова, 24 июня пройдет атмосферный фронт. В этот день в городе станет немного прохладнее – до +25…+27 градусов. Ниже температура пока не опустится. Выходные дни будут примерно такими же.

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