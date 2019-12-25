Петербург 22 июня ждет четвертый подряд температурный рекорд

В этот день воздух в городе прогреется до +33…+35 градусов.

Во вторник, 22 июня, синоптическая ситуация в Петербурге, как и в предыдущие несколько дней, будет определяться периферией жаркого антициклона. При этом ближе к вечеру в город могут прорваться очаги коротких грозовых дождей. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, сегодня воздушные массы в Петербурге вновь прогреются до рекордных отметок. Столбики термометров в городе покажут +33…+35 градусов, в Ленобласти +31…+36. Ветер подует с юга со скоростью 5-10 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Михаил Леус добавил, что суточный рекорд для 22 июня был установлен в 1917 году, когда воздух прогрелся до +32,5 градусов. Сегодня он будет обновлен. Это будет уже четвертый подряд жаркий рекорд.

Ранее мы писали, что аномальная жара в Ленобласти продлится до четверга.

Фото: Piter.TV