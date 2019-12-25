Аномальная жара в Ленобласти продлится до четверга

МЧС России предупредило о повышении температуры в Ленобласти до +36 градусов.

Вслед за прогнозом на 21 июня, МЧС России по Ленинградской области предупредило о неблагоприятных и опасных погодных условиях, которые продержатся на территории региона и в ближайшие дни - 23 и 24 июня, среду и четверг. Согласно данным метеорологов, 23 июня в Ленобласти температура воздуха повысится до +36 градусов и продолжит удерживаться на этом уровне. 24 июня столбик термометра по области будет подниматься до +34+35+36 градусов; местами по области пройдут кратковременные дожди и грозы.

Опасная ситуация, связанная с аномальной жарой, чревата повышением вероятности аварий на дорогах, акваториях, лесу, объектах ЖКХ и в воздухе. Возрастает риск тепловых ударов у людей, обострения хронических заболеваний и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Жителям Ленобласти настоятельно рекомендовано воздержаться, по возможности, от посещения лесов и водных объектов во время жаркой погоды, оставаться дома или выходить на улицу в раннее утро или вечером, когда жара спадает.

На территории Приозерского, Кингисеппского, Сланцевского, Киришского, Подпорожского и Лодейнопольского районов введён четвёртый, близкий к максимальному, уровень пожароопасности. Все сильнее возрастает угроза лесных пожаров, основным виновником которых является человек. Специалисты МЧС напоминают о правилах поведения в условиях опасных и неблагоприятных погодных явлений и советуют срочно звонить в службу спасения в любой экстренной ситуации по телефону "01", "101", или "112" с мобильного телефона.

Продолжительная жаркая погода в Петербурге и Ленобласти может привести сразу к нескольким температурным рекордам.

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