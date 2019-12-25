Жара до +34 градусов и грозы ожидаются в Ленобласти 21 июня

Днем 21 июня столбик термометра поднимется до +29..+34 градусов.

Синоптики сообщили прогноз погоды в Ленобласти на начало рабочей недели. Жара не отступит и, возможно, обновит температурные рекорды. Об этом сообщили специалисты МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем 21 июня столбик термометра поднимется до +29..+34 градусов, также ожидается переменная облачность. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с. В некоторых районах региона ожидаются кратковременный дождь и жара, при грозе порывы ветра до 14 м/с.

При этом во вторник днем показатели термометра достигнут +36 градусов.

Петербург поставил два новых температурных рекорда в выходные.

Фото: Piter.tv