При аномальной жаре в доме на Васильевском острове включили отопление – видео

Местные жители пожаловались, что воздух в комнате прогрелся до +35 градусов.

Днем 22 июня в доме №41/1 на Морской набережной включили отопление. Об этом сообщили местные жители в группе "Живем на Васильевском" в соцсети "ВКонтакте".

Стоит отметить, что в Петербурге несколько дней подряд держится аномально жаркая погода. Сегодня днем в городе ожидается +33…+35 градусов. В комнате с включенной батареей такая же температура.

В комнате 35 градусов, за окном вы сами знаете. Отметила жительница указанного дома

По уточненной информации, в доме промывают систему отопления, для этого включают батареи. Это необходимо делать для того, чтобы подготовить здание к отопительному сезону. При этом петербуржцы недоумевают, почему нельзя подождать спада жары.

У коммунальщиков беды с башкой, и видимо это неизбежно! Еще и в квиток за июнь выпишут сумму. Написал возмущенный петербуржец

Ранее отопление включили в Адмиралтейском районе.

Видео: ВКонтакте / Живем на Васильевском | Васильевский остров / Наталия Зеленина