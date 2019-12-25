В центре Петербурга в 33-градусную жару включили отопление

В доме начали промывать батареи кипятком.

В Адмиралтейском районе Петербурга 21 июня, когда температура воздуха в городе к 12:20 достигла отметки в +33 градуса, у жителей дома № 6 в переулке Пирогова включили отопление. Об этом сообщила "Фонтанка".

Как рассказал житель дома, батареи включили с самого утра, все жильцы обрываются телефоны ЖКС. Как оказалось, несмотря на предупреждение МЧС, трубы по графику начали промывать кипятком.

Я все понимаю, но ничего с этим сделать не могу. Жалобу передам специалисту. диспетчер ООО "Жилкомсервис-2 по Адмиралтейскому району"

Диспетчер добавила, что если работы не остановят, то жителям придется потерпеть до 15:00.

В понедельник, 21 июня, столбики термометров, по данным синоптиков, могут подняться до +35 градусов.

Фото: pixabay