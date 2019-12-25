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В воскресенье петербуржцев ждут кратковременные дожди
Сегодня, 18:56
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В воскресенье петербуржцев ждут кратковременные дожди

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Температура воздуха составит +21...+23 градусов тепла

В последний день недели, 8 августа, петербуржцев ждут пасмурная погода и кратковременные дожди. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Петербургу.

Ночью столбики термометров опустятся до +14...+16 градусов, днем потеплеет до +21...+23 градусов тепла. Ожидается южный, юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление днем будет слабо повышаться.

Ранее мы сообщали, что второй день пассажиры "Метеора" не могут покинуть Валаам из-за непогоды на Ладожском озере.

Фото: Piter.tv

Теги: атмосферное давление, мчс, погода в петербурге
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Картина дня,

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