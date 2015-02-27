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Второй день пассажиры "Метеора" не могут покинуть Валаам из-за непогоды на Ладожском озере
Сегодня, 17:10
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Второй день пассажиры "Метеора" не могут покинуть Валаам из-за непогоды на Ладожском озере

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Порывы ветра достигают до 18 м/с, а волны в Ладожском озере высотой до 2,8 метров.

На протяжении двух дней туристы Валаама не могу покинуть остров на "Метеоре" из-за непогоды. Сегодняшний рейс №504 сообщением Сортавала – Валаам – Сортавала отменен.

Как рассказали в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании, погодные условия до сих пор неблагоприятные. Порывы ветра достигают до 18 м/с, а волны в Ладожском озере высотой до 2,8 метров.

Отмечается, что пассажиры смогу вернуть за деньги все приобретенные билеты Валаам – Сортавала, а также компенсировать расходы за проживание на острове.

Ранее мы писали, что рейс "Метеора" в пятницу, 6 августа, отменили из-за непогоды.

Фото: официальный сайт Валаамского монастыря

Теги: метеор, непогода, остров валаам
Категории: Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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