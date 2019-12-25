Туристы не могут покинуть Валаам из-за непогоды на Ладожском озере. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-западной пригородной пассажирской компании.
Погодные условия продолжают оставаться неблагоприятными. При их улучшении и возобновлении курсирования "Метеора", пассажиры смогут отправиться в Сортавала.
пресс-служба Северо-западной пригородной пассажирской компании
В настоящее время организация думает, как доставить пассажиров до Сортавала. В пресс-службе СЗППК добавили, что пассажирам, которые застряли на острове Валаам, компенсируют расходы за проживание.
Ранее мы писали, что расписание "Метеора" из Сортавала на Валаам будет стыковаться с поездами.
Фото: официальный сайт Валаамского монастыря
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