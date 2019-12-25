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Туристы не могут покинуть Валаам из-за непогоды на Ладожском озере
Сегодня, 20:52
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Туристы не могут покинуть Валаам из-за непогоды на Ладожском озере

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Рейс №506 "Метеор" от острова Валаам до Сортавала отменили.

Туристы не могут покинуть Валаам из-за непогоды на Ладожском озере. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-западной пригородной пассажирской компании. 

Погодные условия продолжают оставаться неблагоприятными. При их улучшении и возобновлении курсирования "Метеора", пассажиры смогут отправиться в Сортавала.

пресс-служба Северо-западной пригородной пассажирской компании

В настоящее время организация думает, как доставить пассажиров до Сортавала. В пресс-службе СЗППК добавили, что пассажирам, которые застряли на острове Валаам, компенсируют расходы за проживание. 

Ранее мы писали, что расписание "Метеора" из Сортавала на Валаам будет стыковаться с поездами.

Фото: официальный сайт Валаамского монастыря

Теги: валаам, ладожское озеро, метеор, туристы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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