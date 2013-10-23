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Расписание "Метеора" из Сортавалы на Валаам будет стыковаться с поездами
Сегодня, 16:50
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Расписание "Метеора" из Сортавалы на Валаам будет стыковаться с поездами

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Добраться из Сортавалы до Валаама на скоростном судне можно от 1000 рублей.

Скоростное судно "Метеор" изменит свой график движения с 10 июля. Об этом сообщила пресс-служба ОАО "СЗППК".

Речь идет о судне сообщением Сортавала - Валаам - Сортавала. Благодаря новому расписанию "Метеор" будет стыковаться с прибывающими и отправляющимися в Сортавала поездами. Расписание будет удобно для тех, кто прибывает из Москвы или Петербурга. 

Кроме того, с 10 июля снизится стоимость проезда на борту. Она будет зависеть от того, едите ли вы в составе экскурсионной группы или нет. Есть три вида тарифов: Бизнес+, Комфорт+ и Эконом+. Для детей действуют детские тарифы. 

С новым расписанием можно ознакомиться на сайте "СЗППК". 

С начала запуска "Метеора" на скоростном судне прокатились около 5 тыс. человек. 

Фото: официальный сайт Валаамского монастыря

Теги: метеор, поезд, расписание, сортавала
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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