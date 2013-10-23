Расписание "Метеора" из Сортавалы на Валаам будет стыковаться с поездами

Добраться из Сортавалы до Валаама на скоростном судне можно от 1000 рублей.

Скоростное судно "Метеор" изменит свой график движения с 10 июля. Об этом сообщила пресс-служба ОАО "СЗППК".

Речь идет о судне сообщением Сортавала - Валаам - Сортавала. Благодаря новому расписанию "Метеор" будет стыковаться с прибывающими и отправляющимися в Сортавала поездами. Расписание будет удобно для тех, кто прибывает из Москвы или Петербурга.

Кроме того, с 10 июля снизится стоимость проезда на борту. Она будет зависеть от того, едите ли вы в составе экскурсионной группы или нет. Есть три вида тарифов: Бизнес+, Комфорт+ и Эконом+. Для детей действуют детские тарифы.

С новым расписанием можно ознакомиться на сайте "СЗППК".

С начала запуска "Метеора" на скоростном судне прокатились около 5 тыс. человек.

Фото: официальный сайт Валаамского монастыря