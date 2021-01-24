Су-34 ударил бомбами по объектам ВСУ в приграничном районе Курской области

Российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 в ночь на субботу, 10 августа, совершил удар объемно-детонирующими бомбами ОДАБ-500 по скоплению живой силы и техники армии киевского режима, находящихся на территории приграничного района Курской области. Такие сведения журналистам предоставили представители пресс-службы министерства по обороне страны.
Экипаж Воздушно-космических сил нанес удар в ночное время суток по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области.
пресс-служба Минобороны РФ
В профильном ведомстве уточнили, что воздушный удар был нанесен по разведанным целям авиационной бомбой ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Затем разведка предоставила информацию об успешной ликвидации объекта противника. После таких данных летчики смогли безопасно вернуться на аэродром вылета.
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Фото и видео: Минобороны России
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