Видео: Су-27 отогнал наглый истребитель НАТО от правительственного самолета

В соцсетях обсуждают видео, на котором российский Су-27 отгоняет F-35 от правительственного самолета.

Сегодня по соцсетям разлетелось видео, на котором российский Cy-27 отгоняет истребитель НАТО от "борта №1".

Видео было опубликовано в соцсетях. Под видео сообщается, что на данных кадрах запечатлен момент, как истребитель Су-27 отгоняет наглый самолет ВВС НАТО от правительственного самолета.

В большинстве случаев всё сопровождение иностранными истребителями наших воздушных судов проходит в рамках деловой этики и высокого профессионализма. Но иногда случается, что коллеги борзеют... Тогда начинается разговор "без галстуков". Максимально доходчиво и эффективно. Fighterbomber

Когда было снято видео, не сообщается. Под данным видео много восторженных комментариев в адрес отважного летчика Су-27.

Ранее Piter.TV сообщал, что в самолет, летевший из Рима в Москву попала молния.

Видео:Fighterbomber