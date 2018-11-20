В самолет летевший из Рима в Москву попала молния

Российский аэробус Airbus A-320 временно отстранили от полетов.

В российский аэробус Airbus A-320 во время полета попала молния.

Аэробус Airbus A-320 выполнял рейс Рим - Москва, когда высоко в небе в самолет попала молния. Критических повреждений выявлено не было, все системы функционировали нормально и самолет благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево.

Самолет временно отстранили от эксплуатации. Специалисты проведут полную проверку всех систем после удара молнии. Только после того как техники подтвердят безопасность аэробуса, он будет выпущен в рейс.

Видео: YouTube/Полеты и крушения самолетов