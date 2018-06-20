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В самолет из Нью-Йорка при посадке в Шереметьево попала молния

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На корпусе остались следы, но лайнер приземлился в штатном режиме.

Накануне, 10 апреля, при посадке в аэропорту Шереметьево в самолет попала молния.

Сообщается, что молния попала в аэробус А-330 при заходе на посадку на высоте 3000 метров. В результате ЧП никто не пострадал, лайнер успешно завершил посадку. На корпусе самолета остались отметины, которые никак не влияют на полет. Перед тем как авиалайнер выпустить в рейсы, его проверят эксперты.

В конце января над Шереметьево произошел аналогичный случай с аэробусом А-320, который летел из Рима в Москву. Тогда очевидцам удалось снять на видео попадание молнии в самолет.

Видео: YouTube/Полеты и крушения самолетов

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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