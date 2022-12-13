Су-25 уничтожили укрепления и бронетехнику ВСУ

Военные ликвидировали замаскированные позиции ВСУ.

Российское министерство по обороне продемонстрировало в социальных сетях боевую работу штурмовиков Су-25 Восточного военного округа. Известно, что экипажи выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Летчики выполнили запуски ракет, находясь на малых высотах. В ролике показана также подготовка инженеров воздушных средств к вылетам, а также заправка самолетов. Эксперты поясняют, что после применения авиационных средств поражения российские экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки. Затем летчики вернулись на аэродром вылета. Им удалось ликвидировать замаскированные Вооруженными силами Украины укрепленные полевые позиции и бронированную технику противника.

На Купянском направлении уничтожили минометный расчет и склад ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России